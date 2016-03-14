Переводчик - редактор!

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Закрыт11 заявок393 просмотра

Срочно нужен переводчик технического текста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Объем около 30 страниц готова разделить на 3-4 исполнителя. Подвели уже несколько человек! Текст нужен до обеда. Оплата на киви и веб-мани после проверки.

9 лет назад
EPOPOVA87
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров