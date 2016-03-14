Мини перевод лендинга на английский: 1600 символов

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Закрыт24 заявки306 просмотров

Необходимо перевести текста с лендинга: jewishdor.com.md/ – на английский язык 

Они же во вложении.  

Всего 1600 символов.  

Указывайте цену и сроки.

9 лет назад
gradart
Артур 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров