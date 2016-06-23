Перевод инструкции на итальянский язык

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Завершен9 заявок203 просмотра

Нужен перевод инструкции к сигнализации с русского или английского языка на итальянский язык.

Указывайте сроки и цену в рублях.

22 950 знаков.

9 лет назад
Netinet
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tarasotb
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$50
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tarasotb
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад