Рус-фр, 12 стр., "датчик уровня" до 19 мар

Русско-французский, 12 стр. (по 1800знсп) *280 руб., "датчик уровня топлива" до 19 марта 18:00 МСК.

Просьба присылать резюме и образцы (русско-французский, и исходник, и перевод, схожая тематика) либо выполненный тестовый перевод (согласно требованиям фл не более 1000 знаков).

Можно предлагать ставку выше или ниже.

Тестовый фрагмент:

Маршрут движения транспортного средства с установленным на нем изделием фиксируется в виде

отдельных точек с указанием времени, координат, скорости, направления движения.

Информация от датчиков и внутреннем состоянии фиксируется и передается на сервер в

соответствии с установленным временем опроса (в настройках).

Точка маршрута сохраняется при возникновении хотя бы одного из событий, таких как: изменение

направления движения более чем на заданный угол и в соответствии с интервалом опроса

датчиков при движении и на стоянке.

Таким образом, точки маршрута могут сохраняться с интервалом времени от одной

секунды до нескольких минут. Такая адаптивная система записи точек позволяет экономить GPRS

трафик.

Кроме того для экономии GPRS трафика изделие формирует пакет из нескольких

сообщений, поэтому сообщение на сервер может быть передано с задержкой до 120

сек. с момента возникновения события.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Н

4. ПОРЯДОК МОНТАЖА И НАСТРОЙКИ ИЗДЕЛИЯ (Настройка и калибровка

изделия)

Настоятельно рекомендуется провести предварительную проверку работоспособности и настройку

изделия в лабораторных условиях, используя вместо бортовой сети автомобиля

лабораторный источник питания, обеспечивающий выходное напряжение от 10 В до 30 В и ток не

менее 1А.

Настройка канала передачи данных.

Настройка производится с помощью программы OnlineCFG.exe

1 категории IIA, IIB

группы Т1…Т6

3 Разрешающ ая способность измерителя уровня,% 0.1

6 ±1%

9 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP67

10 Защ ита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 класс III

11 Максимальные параметры электропитания:

12 Максимальные параметры сигнальной цепи:

5.6