tarasotb

Тарас Онищук tarasotb

 
31 годУкраина/Ивано-Франковск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Netinet
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Перевод инструкции на итальянский язык
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Krisi-Voronova
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Перевод с русского на итальянский
Очень понравилось работать с этим исполнителем! Мне необходим был перевод на итальянский. В качестве перевода могу не сомневаться, поскольку он проживает и Италии уже много лет. Перевод был готов за час, что меня даже немного озадачило в хорошем смысле этого слова))) Очень оперативно ответил на все мои вопросы, при этом назначил адекватную цену. Всем рекомендую!
Отличный заказчик. Ясно поставил задачу и оперативно отвечал на вопросы. Оплатил в срок. Было очень приятно сотрудничать. Рекомендую!
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