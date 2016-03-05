Очень понравилось работать с этим исполнителем! Мне необходим был перевод на итальянский. В качестве перевода могу не сомневаться, поскольку он проживает и Италии уже много лет. Перевод был готов за час, что меня даже немного озадачило в хорошем смысле этого слова))) Очень оперативно ответил на все мои вопросы, при этом назначил адекватную цену. Всем рекомендую!