Статья, 5 страниц, перевод на английский для американского журнала. Тематика: радиотехника, антенны.
Нужен переводчик на итальянский язык
Нужно перевести одностраничник на итальянский
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