Перевод статьи на английский язык для американского журнала

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Закрыт20 заявок317 просмотров

Статья, 5 страниц, перевод на английский для американского журнала. Тематика: радиотехника, антенны.

9 лет назад
Nik_legki
Николай 
68 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров