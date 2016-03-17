Перевод текста на греческий язык

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт3 заявки279 просмотров

Нужен перевод небольшого текста (объявления) на греческий язык и его размещение на греческих досках объявлений (10-20 публикаций). Необходимо общее представление о структуре и правилах греческого интернета.

9 лет назад
goodday49
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров