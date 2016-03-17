Требуется постоянный перевод статей с зарубежного сайта

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Закрыт45 заявок472 просмотра

Есть такая задача: необходимо переводить статьи с сайта instructables.com. В неделю не менее 3 статей. Лексика в основном техническая и diy(do it yourself) -сделай сам.

Требуется на постоянной основе. Внимательно рассмотрю все предложения. Просьба присылать предложение с ценой ЗА СТАТЬЮ в целом. 

Внимательно рассмотрю все предложения.

9 лет назад
DANSEA
Айдар 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров