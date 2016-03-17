Требуется постоянный перевод статей с зарубежного сайта

Есть такая задача: необходимо переводить статьи с сайта instructables.com. В неделю не менее 3 статей. Лексика в основном техническая и diy(do it yourself) -сделай сам.

Требуется на постоянной основе. Внимательно рассмотрю все предложения. Просьба присылать предложение с ценой ЗА СТАТЬЮ в целом.

Внимательно рассмотрю все предложения.