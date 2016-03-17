Перевод с украинского на русский

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Закрыт68 заявок564 просмотра

Кусок научной, студенческой работы.

Можно пользоваться он-лайн переводчиком, но вычитывать и убирать не нужные символы.

Указывайте цену за 1 тыс. зн.

Спасибо!

9 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров