Перевод текста 8000 символов на итальянский язык (оружейная текста).
Перевод с украинского на русский
Кусок научной, студенческой работы.
Можно пользоваться он-лайн переводчиком, но вычитывать и убирать не нужные символы.
Указывайте цену за 1 тыс. зн.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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