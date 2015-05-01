Необходимо перевести статьи с английского на русский. Статьи тематики Business с сайта www.nytimes.com Требования: - литературный перевод газетного текста - при выборе кандидата попрошу сделать перевод 1 абзаца ...
ENG-RUS тема: MMA, Boxing, Wrestling
На сайт о единоборствах (БОКС, ММА, БОРЬБА, ДЗЮДО и тп) требуются журналисты со знанием Английского языка.
Задача: Задача перевод новостей из англоязычных источников. И их публикация на сайте заказчика.
Требования к контенту и уникальности:
1) СВОЕВРЕМЕННОСТЬ. Новость должна появится на сайте не позже чем через 2-3 часа появления ее на ИСТОЧНИКЕ.
2) Перевод НЕ ДОСЛОВНЫЙ, вы не должны переводить акка гугл.транслейт. Просто прочитайте текст и если это не "интервью/цитата" напишите его суть своими слова.
3) Обратите внимание, что основные англ источники имеют происхождение из США. А там другой часовой пояс, по этому будет плюсом если вы можете работать ночью по мск. Помните главная суть новости СВОЕВРЕМЕННОСТЬ.
4) Грамотность. Новости лучших авторов со временем будут отдаваться в Яндекс Новости, Гугл Новости. Рамблер и тп. По этому, важно, чтоб они были легко читаемыми и грамотными.
5) Уникальность от 85%
Требования к исполнителю:
Понимание спортивной тематики. Понимание концепции новостей.
Уважаемые исполнители, вполне возможно я не все, учел в описании заказа, по этому буду рад ответить на наводящие вопросы которые смогут прояснить для вас ситуацию. Моя задача отобрать 5-6 журналистов для постоянной работы. Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству.
Обязательно указывайте цены, заявки без цен не рассматриваются. Сами понимаете времена тяжелые по этому без цен буду просто пропускать. Спасибо за понимание.
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