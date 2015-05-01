ENG-RUS тема: MMA, Boxing, Wrestling

На сайт о единоборствах (БОКС, ММА, БОРЬБА, ДЗЮДО и тп) требуются журналисты со знанием Английского языка.

Задача: Задача перевод новостей из англоязычных источников. И их публикация на сайте заказчика.

Требования к контенту и уникальности:

1) СВОЕВРЕМЕННОСТЬ. Новость должна появится на сайте не позже чем через 2-3 часа появления ее на ИСТОЧНИКЕ.

2) Перевод НЕ ДОСЛОВНЫЙ, вы не должны переводить акка гугл.транслейт. Просто прочитайте текст и если это не "интервью/цитата" напишите его суть своими слова.

3) Обратите внимание, что основные англ источники имеют происхождение из США. А там другой часовой пояс, по этому будет плюсом если вы можете работать ночью по мск. Помните главная суть новости СВОЕВРЕМЕННОСТЬ.

4) Грамотность. Новости лучших авторов со временем будут отдаваться в Яндекс Новости, Гугл Новости. Рамблер и тп. По этому, важно, чтоб они были легко читаемыми и грамотными.

5) Уникальность от 85%

Требования к исполнителю:

Понимание спортивной тематики. Понимание концепции новостей.

Уважаемые исполнители, вполне возможно я не все, учел в описании заказа, по этому буду рад ответить на наводящие вопросы которые смогут прояснить для вас ситуацию. Моя задача отобрать 5-6 журналистов для постоянной работы. Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству.

Обязательно указывайте цены, заявки без цен не рассматриваются. Сами понимаете времена тяжелые по этому без цен буду просто пропускать. Спасибо за понимание.