ENG-RUS тема: MMA, Boxing, Wrestling

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт16 заявок222 просмотра

На сайт о единоборствах (БОКС, ММА, БОРЬБА, ДЗЮДО и тп) требуются журналисты со знанием Английского языка.

Задача: Задача перевод новостей из англоязычных источников. И их публикация на сайте заказчика.

Требования к контенту и уникальности:

1) СВОЕВРЕМЕННОСТЬ. Новость должна появится на сайте не позже чем через 2-3 часа появления ее на ИСТОЧНИКЕ.

2) Перевод НЕ ДОСЛОВНЫЙ, вы не должны переводить акка гугл.транслейт. Просто прочитайте текст и если это не "интервью/цитата" напишите его суть своими слова.

3) Обратите внимание, что основные англ источники имеют происхождение из США. А там другой часовой пояс, по этому будет плюсом если вы можете работать ночью по мск. Помните главная суть новости СВОЕВРЕМЕННОСТЬ.

4) Грамотность. Новости лучших авторов со временем будут отдаваться в Яндекс Новости, Гугл Новости. Рамблер и тп. По этому, важно, чтоб они были легко читаемыми и грамотными.

5) Уникальность от 85%

Требования к исполнителю:

Понимание спортивной тематики. Понимание концепции новостей.

Уважаемые исполнители, вполне возможно я не все, учел в описании заказа, по этому буду рад ответить на наводящие вопросы которые смогут прояснить для вас ситуацию. Моя задача отобрать 5-6 журналистов для постоянной работы. Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству.

Обязательно указывайте цены, заявки без цен не рассматриваются. Сами понимаете времена тяжелые по этому без цен буду просто пропускать. Спасибо за понимание.

10 лет назад
esys
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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