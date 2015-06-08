Срочная работа

Дисциплина: французский язык

Тема:

Кол-во страниц: 10 слайдов

Оригинальность: 85%

Срок: 07.05.2015

Дополнительно:

Это юридический перевод,человек,который будет делать презентацию должен понимать текст и выделить по смыслу что главное в слайд,а что второстепенное.

Допустим,в пункте 4 и 5 про плюсы и минусы можно впринципе все в слайд вставить,потому что там и содержится основная информация.

А там,где текст чередуется с личным мнением клиента,нужно выбрать.

пожелание от клиента чтобы презентация была оформлена оригинально. например буквы поочередно выходили или слова опускались.