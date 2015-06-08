Срочная работа

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Завершен6 заявок537 просмотров

Дисциплина: французский язык

Тема:

Кол-во страниц: 10 слайдов

Оригинальность: 85%

Срок: 07.05.2015

Дополнительно:

Это юридический перевод,человек,который будет делать презентацию должен понимать текст и выделить по смыслу что главное в слайд,а что второстепенное.

Допустим,в пункте 4 и 5 про плюсы и минусы можно впринципе все в слайд вставить,потому что там и содержится основная информация.

А там,где текст чередуется с личным мнением клиента,нужно выбрать.

пожелание от клиента чтобы презентация была оформлена оригинально. например буквы поочередно выходили или слова опускались.

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Jesuispure
Карина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу
Спасибо за интересное задание! Было приятно с Вами работать.

Заявки фрилансеров

Jesuispure
Карина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад