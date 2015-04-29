Перевести с рус на английский

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Закрыт48 заявок547 просмотров

Нужно будет переводить статьи по туристической тематике, в сумме будет около 600.000 знаков без пробелов.

Писать цену за 1000 знаков.

10 лет назад
Sanyok25
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров