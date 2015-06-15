Перевод 20 статей с сайта Nytimes

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен23 заявки306 просмотров

Необходимо перевести статьи с английского на русский.

Статьи тематики Business с сайта www.nytimes.com

Требования:

- литературный перевод газетного текста

- при выборе кандидата попрошу сделать перевод 1 абзаца

Исключен перевод через автоматические программы. Это работа для профессионального перевода.

10 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

_deleted_
Имя 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
10 дней
Профессионал. Отличный перевод, живой, насыщенный! Очень доволен работой и уровнем перевода. Работа которую заказывал нужна была для аспирантуры, переводческий факультет. Спасибо!
Очень благодарен Антону за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональный, корректный, доброжелательный и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

_deleted_
Имя 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Срочная работа

    Дисциплина: французский язык Тема: Кол-во страниц: 10 слайдов Оригинальность: 85% Срок: 07.05.2015 Дополнительно: Это юридический перевод,человек,который будет ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевести с рус на английский

    Нужно будет переводить статьи по туристической тематике, в сумме будет около 600.000 знаков без пробелов. Писать цену за 1000 знаков.

    Переводы48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Руководство по обслуживанию катерного мотора. Английский.

    Нужен перевод 15 страниц английского технического текста на русский с базовым форматированием. Символов где то 29-30 тысяч (без пробелов). Требования к исполнителю: знание языковой сферы технического обслуживания двигателей, систем внутреннего сгорания, автомобилей и т.д. ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод инструкции

    $3

    Перевести текст с картинок инструкции https://drive.google.com/folderview?id=0B3vGvOujROTOfjlqMHEyVktYcjNOMTBwOEtlMnB0SzdCRnRSenFwb09STmQ0TnhGdkNnVXM&amp;usp=sharing На английский, чтоб америкосы не шарахались от перевода! Текста немного, текст понятный. Пишите пожалуйста цены и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод сайта на английский язык, внутренние страницы

    Здравствуйте. Нужно перевести сайт: www.uvipe.com с русского на английский язык. Перевод не обязательно делать слово в слово, важно написать простым английским языком, т.к. читать его будут американцы и англичане Перевести нужно ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад