Перевод 20 статей с сайта Nytimes

Очень благодарен Антону за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональный, корректный, доброжелательный и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!