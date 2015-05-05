Перевод статьи с английского на русский на музыкальную тематику

Всем привет и с наступающим Днем Победы!!!!!

А теперь по делу, требуется грамотный перевод статьи с сохранением смысла, на тему : технические требования к аудио/графическим материалам для производства виниловых пластинок.

В заявке укажите стоимость за 1000 символов и сроки выполнения работы.

Жду ваших предложений.