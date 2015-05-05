Перевод статьи с английского на русский на музыкальную тематику

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Закрыт11 заявок141 просмотр

Всем привет и с наступающим Днем Победы!!!!!

А теперь по делу, требуется грамотный перевод статьи с сохранением смысла, на тему : технические требования к аудио/графическим материалам для производства виниловых пластинок.

В заявке укажите стоимость за 1000 символов и сроки выполнения работы.

Жду ваших предложений.

10 лет назад
irina_miru-mir
Ирина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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