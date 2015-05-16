Перевод 10-ти постов с зарубежного блога.

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Завершен37 заявок460 просмотров

Всем привет.

Для русскоязычного блога необходимо перевести 10 постов с аналогичного англоязычного блога.

Размер постов от 3,000 до 5,000 знаков. Тематика - ИТ и Информационная безопасность.

Если не сложно - укажите в комментариях цену за 1000 знаков. Спасибо.

Всем удачи!

10 лет назад
Mercha
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

belena729
Елена 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Сотрудничал с Еленой при переводе статей из зарубежных блогов. Елена очень честный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству, если у Вас небольшие объемы и нет высокой срочности. Очень приятный в общении человек. Удачи.
Евгений четко ставит задания,всегда на связи и более того, объясняет тематику задания при возникновении трудностей. Приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

belena729
Елена 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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