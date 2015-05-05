Коррекция грамматики книги по парапсихологии

Есть книга, она переведена на английский. Качество перевода оценивать не буду - предоставляю это сделать Вам(приложен отрывок текста)

Задача: необходимо откорректировать английскую грамматику, выделив откорректированное красным.

Здесь хочу подчеркнуть: текст менять где якобы переведено не так точно, не тот оборот - не нужно(в тексте используется особый стиль). Необходимо исправить исключительно грубые ошибки грамматики сродни "я сделать завтра хороший дело" и т.д.

объем - знаков спробелами 260107

просьба указывать цены за всю работу или за любой удобный вам удельный объем в символах.

два кусочка текста из разных мест в приложении

п.с. просьба писать тем, кто занет английский хотя бы письменно - но на уровне носителя, не менее.