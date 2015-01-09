qvantum

Дима qvantum

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Онлайн просчет теплопотерь

    Нужен программист для реализации онлайн-програмки для подсчета теплопотерь. По результатам посетителю подгружается типовое коммерческое (исходя из тех результатов, которые выдала программа). Цена и сроки + вопросы - в личку.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аннимация лого

    Нужен анимированный логотип на базе статического. Суть логотипа - карандаш, тело состоит из двух частей - синего и зеленого цвета. Процесс: карандаш только с нижней частью - начинают появлятся кубики ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Комплексный копирайтинг для новой компании

    В связи с ребрендингом существующей компании мы создаем новый сайт, каталог, маркетинг кит, блог и т.д. Нужен копирайтер для существующего объема и на постоянной основе (новости, статьи в блоге, индивидуальные коммерческие и т.д.) ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад