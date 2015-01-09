Нужен программист для реализации онлайн-програмки для подсчета теплопотерь. По результатам посетителю подгружается типовое коммерческое (исходя из тех результатов, которые выдала программа). Цена и сроки + вопросы - в личку.
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен анимированный логотип на базе статического. Суть логотипа - карандаш, тело состоит из двух частей - синего и зеленого цвета. Процесс: карандаш только с нижней частью - начинают появлятся кубики ...Анимация15 заявокЗакрыт10 лет назад
Интересует сотрудничество с переводчиком (английский, немецкий). статьи нужны для новосной ленты сайта, блога и т.д. пример - http://geokoax.com/company_news.htmlПереводы43 заявкиЗакрыт10 лет назад
В связи с ребрендингом существующей компании мы создаем новый сайт, каталог, маркетинг кит, блог и т.д. Нужен копирайтер для существующего объема и на постоянной основе (новости, статьи в блоге, индивидуальные коммерческие и т.д.) ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт10 лет назад