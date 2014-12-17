Поиск в API

Нужен человек, который знает польский язык. Необходимо найти в API Allegro.PL(на польском языке, часть документации есть на английском, но она не полная) как делать поиск автомобильных запчастей по каталожному номеру и как можно при выборке товара автоматически переводить названия на русский язык. Если в API такое не описано, надо обратится в поддержку и узнать, как это делается. Ну или сразу обратится в поддержку. Или же поискать решение в Интернете, но большинство сайтов на польском потому что сервис польский. Данный функционал там есть точно, есть примеры реализации, но как они работают я узнать не могу. Оплата договорная. Подробное описание проблем и что мне надо дам позже.