Перевод русского текста на французский

Смотрим таблицу и в ней вы можете сразу по аналогии сделать перевод.

Это тексты объявлений для google adwords

заголовок должен быть не более 25 символов с пробелами

первая и вторая строка не более 35 символов с пробелами

Вторая строка - это продолжение первой

Нужно перевести соблюдая данные правила. Можно использовать синонимы.

Названия валют в русском варианте наверное лучше заменить в любом случае на английский. Многое дублируется - поэтому я думаю не сложно.

В сумме перевести около 2000 символов с пробелами

цена и сроки

Цена и сроки