Перевести статью (Рус->Eng)

$5
ПереводыЗавершен32 заявки377 просмотров
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Статья примерно 4,5 страницы, но текст простой. Формат текста — дата и 1-3 предложения о событии, которое произошло в эту дату. Нужен грамотный перевод (будет краткая проверка).

Ссылку на текст скину по запросу.

9 лет назад
rlbs
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
meistermurr
Алиса 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$7
4 дня
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