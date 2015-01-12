meistermurr

Образование: неполное высшее
Начало обучения: 2012
Окончание: 2015
Учебное заведение: УРФУ
Факультет: Физико-технологический институт
Специальность: Перевод и переводоведение
Здравствуйте!
Я студентка. В настоящее время успешно учусь на третьем курсе кафедры иностранных языков УРФУ (бывш. УПИ). Ищу подработку в качестве письменного переводчика (англ. -> рус./рус. -> англ.).
К сожалению, опыта работы в данной сфере не имею, но с чего-то нужно начинать. Свою профессию люблю, поэтому с радостью возьмусь за любую работу.
С удовольствием возьмусь и за написание публицистических статей.
К делу подхожу ответственно.
Skills/Miscellaneous Information:Computer skills:Word, PowerPoint, Excel, PhotoshopOther languages : Russian (native speaker), German (elementary)