meistermurr

Образование: неполное высшее

Начало обучения: 2012

Окончание: 2015

Учебное заведение: УРФУ

Факультет: Физико-технологический институт

Специальность: Перевод и переводоведение

Здравствуйте!

Я студентка. В настоящее время успешно учусь на третьем курсе кафедры иностранных языков УРФУ (бывш. УПИ). Ищу подработку в качестве письменного переводчика (англ. -> рус./рус. -> англ.).

К сожалению, опыта работы в данной сфере не имею, но с чего-то нужно начинать. Свою профессию люблю, поэтому с радостью возьмусь за любую работу.

С удовольствием возьмусь и за написание публицистических статей.

К делу подхожу ответственно.

Skills/Miscellaneous Information:Computer skills:Word, PowerPoint, Excel, PhotoshopOther languages : Russian (native speaker), German (elementary)