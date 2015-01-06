Перевод документа с английского на русский

Нужен грамотный переводчик.

С русского на английский и обратно.

С опытом работы от 3 лет и выше. С опытом работы меньше - рассматриваться не будут.

Можно с привлечением различных Бюро переводов с приемлемыми ценами на услуги перевода. (приветствуется если работаете по субб и воск)