Перевод документа с английского на русский

Требуется специалист (преподаватель, методист) с прекрасных знанием английского языка для продолжения разработки содержимого курса по обучению английскому языку. Структура уроков курса определена, необходимо наполнение уроков: теоретическая (описание, правила) и практическая части (упражнения). Первые примерно 40 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен грамотный переводчик.
С русского на английский и обратно.
С опытом работы от 3 лет и выше. С опытом работы меньше - рассматриваться не будут.
Можно с привлечением различных Бюро переводов с приемлемыми ценами на услуги перевода. (приветствуется если работаете по субб и воск)
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