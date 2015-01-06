Разработка курса обучения (уроков) английскому языку

ПереводыЗакрыт19 заявок467 просмотров
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Требуется специалист (преподаватель, методист) с прекрасных знанием английского языка для продолжения разработки содержимого курса по обучению английскому языку.

Структура уроков курса определена, необходимо наполнение уроков: теоретическая (описание, правила) и практическая части (упражнения). Первые примерно 40 уроков язык повествования – русский, далее – английский.

Работа в Word (нет необходимости разбираться в сторонних программах) по специальному шаблону (количество теории, структура практических заданий).

Более подробное описание (структура курса, формальные требование к уроку, шаблон, пример выполненного урока) – по запросу.

Для проверки вашего уровня предложим выполнить оплачиваемое задание (разработать 1 урок).

Интересует в первую очередь длительное сотрудничество, т.к. уроков - более 100.

9 лет назад
lx_language
Антон 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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