lx_language

Антон lx_language

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lerka_1992
Валерия 
32 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$336
10 баллов
10 лет назад
Разработка уроков английского языка по списку тем
Довольна нашим сотрудничеством. Работодатель детально обьясняет суть работы, вовремя проводит оплату, с пониманием относится к исполнителю. Рекомендую.
Доволен результатом. Получилось чуть дольше чем ожидал, но был честно предупрежден о увеличении срока по форс-мажору.
Ответный отзыв
lerka_1992
Валерия 
32 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$75
9 баллов
10 лет назад
Создание карты тем для базового курса английского языка
Работодатель конкретно формулирует цель, отвечает на все вопросы и всегда готов выйти на встречу. Выполнены все условия договора. Спасибо за сотрудничество.
Валерия выполнила все, о чем мы договорились, и выполнила вовремя. Результатом работы доволен, огромное спасибо за работу.
Ответный отзыв
martsun-oksana
Оксана 
31 год
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$79
10 баллов
10 лет назад
Создание карты тем для базового курса английского языка
Отличный работодатель. Четко поставлено задание, оплата в срок. Приятное сотрудничество. Рекомендую
Оксана сделала хорошую работу, немного проконусультировала. В срок и четко.
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