lx_language

Разработать 42 урока для курса английского языка по списку. Урок должен быть разработан по представленному шаблону.
- $336Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $75
Для каждого из уровней (start, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced) написать карту тем, которая включала бы в себя наименование урока и собственно те тезисы (темы, правила), которые этим уроком будут раскрыты. Примерно ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $75
Для каждого из уровней (start, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced) написать карту тем, которая включала бы в себя наименование урока и собственно те тезисы (темы, правила), которые этим уроком будут раскрыты. Исходные ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется специалист (преподаватель, методист) с прекрасных знанием английского языка для продолжения разработки содержимого курса по обучению английскому языку. Структура уроков курса определена, необходимо наполнение уроков: теоретическая (описание, правила) и практическая части ...Переводы19 заявокЗакрыт10 лет назад