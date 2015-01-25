Создание карты тем для базового курса английского языка

Сайт автомобильной тематики. Рерайт. Расчет в грн.10грн-1000 знаков. Проверка уникальности на Advego.
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Для каждого из уровней (start, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced) написать карту тем, которая включала бы в себя наименование урока и собственно те тезисы (темы, правила), которые этим уроком будут раскрыты.
Исходные все те же: примерно 40 уроков на один уровень, уровень elementary у нас уже есть, конечно, я передам все существующие уроки по elementary.
Уровень должен включать в себя в основном грамматику (+ немного лексики), совсем продвинутую грамматику и лексику будем выносить в отдельные, дополнительные курсы (которые по 2–10 уроков максимум), или же просто группировать полную грамматику по одной теме в дополнительный курс, так же как и лексику.
сумма – 5000 руб, переведена в $ для заполнения формы
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