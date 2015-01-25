Создание карты тем для базового курса английского языка

$75
КопирайтингЗавершен1 заявка145 просмотров
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Для каждого из уровней (start, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced) написать карту тем, которая включала бы в себя наименование урока и собственно те тезисы (темы, правила), которые этим уроком будут раскрыты.

Исходные все те же: примерно 40 уроков на один уровень, уровень elementary у нас уже есть, конечно, я передам все существующие уроки по elementary.

Уровень должен включать в себя в основном грамматику (+ немного лексики), совсем продвинутую грамматику и лексику будем выносить в отдельные, дополнительные курсы (которые по 2–10 уроков максимум), или же просто группировать полную грамматику по одной теме в дополнительный курс, так же как и лексику.

сумма – 5000 руб, переведена в $ для заполнения формы

9 лет назад
lx_language
Антон 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
lerka_1992
Валерия 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$75
4 дня
Валерия выполнила все, о чем мы договорились, и выполнила вовремя. Результатом работы доволен, огромное спасибо за работу.
Работодатель конкретно формулирует цель, отвечает на все вопросы и всегда готов выйти на встречу. Выполнены все условия договора. Спасибо за сотрудничество.
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