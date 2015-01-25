lerka_1992

Валерия lerka_1992

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Репетитор немецкого языка по Skype

Образование: Высшее филологическое, английский и немецкий языки.

Liebe Damen und Herren,

добро пожаловать! Меня зовут Валерия и я предлагаю качественные уроки немецкого языка в онлайн режиме (Skype).

Особенности занятий:

- используются учебники немецких издательств с аудио материалами,

- язык изучается в комплексе (словарный запас, грамматика,произношение),

- уделяется достаточно времени разговорной практике, что способствует преодолению языкового барьера.

О себе:

- 2015 – окончила с отличием обучение за специальностью учитель немецкого и английского языков,

- 2015-2016 – проживала в Германии, где прошла курсы в VHS и успешно сдала экзамен на Goethe Zertifikat C1,

- с сентября 2016 активно занимаюсь преподаванием немецкого по Skype с учениками разных уровней, включая подготовку к международным экзаменам.

Другие услуги:

  • перевод с английского/немецкого на русский/украинский и наоборот;
  • редактирование материалов;
  • создание уникального текста.

Отзывы заказчиков

lx_language
Антон 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$336
9 баллов
10 лет назад
Разработка уроков английского языка по списку тем
Доволен результатом. Получилось чуть дольше чем ожидал, но был честно предупрежден о увеличении срока по форс-мажору.
Довольна нашим сотрудничеством. Работодатель детально обьясняет суть работы, вовремя проводит оплату, с пониманием относится к исполнителю. Рекомендую.
Ответный отзыв
lx_language
Антон 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Создание карты тем для базового курса английского языка
Валерия выполнила все, о чем мы договорились, и выполнила вовремя. Результатом работы доволен, огромное спасибо за работу.
Работодатель конкретно формулирует цель, отвечает на все вопросы и всегда готов выйти на встречу. Выполнены все условия договора. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$2/час
от 1 дня
#531
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 часа
#125
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#301
Переводы
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#1037