Репетитор немецкого языка по Skype

Образование: Высшее филологическое, английский и немецкий языки.

Liebe Damen und Herren,

добро пожаловать! Меня зовут Валерия и я предлагаю качественные уроки немецкого языка в онлайн режиме (Skype).

Особенности занятий:

- используются учебники немецких издательств с аудио материалами,

- язык изучается в комплексе (словарный запас, грамматика,произношение),

- уделяется достаточно времени разговорной практике, что способствует преодолению языкового барьера.

О себе:

- 2015 – окончила с отличием обучение за специальностью учитель немецкого и английского языков,

- 2015-2016 – проживала в Германии, где прошла курсы в VHS и успешно сдала экзамен на Goethe Zertifikat C1,

- с сентября 2016 активно занимаюсь преподаванием немецкого по Skype с учениками разных уровней, включая подготовку к международным экзаменам.

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