Образование: Высшее филологическое, английский и немецкий языки.
Liebe Damen und Herren,
добро пожаловать! Меня зовут Валерия и я предлагаю качественные уроки немецкого языка в онлайн режиме (Skype).
Особенности занятий:
- используются учебники немецких издательств с аудио материалами,
- язык изучается в комплексе (словарный запас, грамматика,произношение),
- уделяется достаточно времени разговорной практике, что способствует преодолению языкового барьера.
О себе:
- 2015 – окончила с отличием обучение за специальностью учитель немецкого и английского языков,
- 2015-2016 – проживала в Германии, где прошла курсы в VHS и успешно сдала экзамен на Goethe Zertifikat C1,
- с сентября 2016 активно занимаюсь преподаванием немецкого по Skype с учениками разных уровней, включая подготовку к международным экзаменам.
Другие услуги:
- перевод с английского/немецкого на русский/украинский и наоборот;
- редактирование материалов;
- создание уникального текста.