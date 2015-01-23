Создание карты тем для базового курса английского языка

$75
ПереводыЗавершен1 заявка163 просмотра
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Для каждого из уровней (start, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced) написать карту тем, которая включала бы в себя наименование урока и собственно те тезисы (темы, правила), которые этим уроком будут раскрыты.

Примерно 40 уроков на один уровень, уровень elementary у нас уже есть, конечно, я передам все существующие уроки по elementary.

Уровень должен включать в себя в основном грамматику (+ немного лексики), совсем продвинутую грамматику и лексику будем выносить в отдельные, дополнительные курсы (которые по 2–10 уроков максимум), или же просто группировать полную грамматику по одной теме в дополнительный курс, так же как и лексику.

Формат – Excel.

9 лет назад
lx_language
Антон 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
martsun-oksana
Оксана 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$79
6 дней
Оксана сделала хорошую работу, немного проконусультировала. В срок и четко.
Отличный работодатель. Четко поставлено задание, оплата в срок. Приятное сотрудничество. Рекомендую