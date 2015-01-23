Создание карты тем для базового курса английского языка

Сайт www.unitechnology.ru Необходимо перевести текст с русского на английский Оплата по факту выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для каждого из уровней (start, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced) написать карту тем, которая включала бы в себя наименование урока и собственно те тезисы (темы, правила), которые этим уроком будут раскрыты.
Примерно 40 уроков на один уровень, уровень elementary у нас уже есть, конечно, я передам все существующие уроки по elementary.
Уровень должен включать в себя в основном грамматику (+ немного лексики), совсем продвинутую грамматику и лексику будем выносить в отдельные, дополнительные курсы (которые по 2–10 уроков максимум), или же просто группировать полную грамматику по одной теме в дополнительный курс, так же как и лексику.
Формат – Excel.
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