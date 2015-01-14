Перевод с русского на англиский

Требуется переводчик с немецкого языка с опытом работы с перспективой на долгосрочное сотрудничество. Нам нужен не буквальный перевод 1 в 1, а перевод как конечный продукт, ориентированный на потенциальную аудиторию. Важную роль придаем умению формировать ...