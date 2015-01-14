Перевод с русского на англиский

ПереводыЗакрыт22 заявки235 просмотров
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Перевод инструкции, слабо технический текст, 28138 знаков 15 страниц

для сравнения могу прислать подобную инструкцию от англичан.

9 лет назад
whale22
Михаил 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад