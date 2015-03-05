Требуется переводчик с немецкого языка с опытом работы с перспективой на долгосрочное сотрудничество. Нам нужен не буквальный перевод 1 в 1, а перевод как конечный продукт, ориентированный на потенциальную аудиторию. Важную роль придаем умению формировать ...
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Требуется перевод Перевод RUS->ENG около 8000 символов. Ссылка в приложенном файле.
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