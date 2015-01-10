Переводчик для общения с регистратором

Доброго времени суток!

Регистратор доменных имен заблокировал наш домен по жалобе, в диалог не вступает по почте, но есть связь по телефону, необходима помощь переводчика который сможет в диалоге в реальном времени помочь нам найти общий язык, избежать языкового барьера.

Их локальное время UTC/GMT +12 час, соответственно помощь нужна в дневное/утреннее время в их поясе.

Больше подробностей лично ЛС или в скайпе.