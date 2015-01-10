Китайский язык и китайские сайты

ПереводыЗакрыт7 заявок201 просмотр
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Здравствуйте

Хочу разобраться в сайтах на китайском, поэтому нужна помощь человека знающего китайский язык и китайский интернет

Предварительные вопросы:

посмотреть выдачу и определить какой язык (традиционный или упрощенный) используется на автомобильных сайтах

меняется ли структура построения таблиц

переводятся названия марок и моделей автомобилей

и т.д.

Также интересуют другие тонкости китайского сайтостроения(если они есть)

9 лет назад
yda4huk
61 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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