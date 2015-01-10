Китайский язык и китайские сайты

Нужен переводчик с английского, перевести и озвучить видео ролики с английского на русский, напишите плз цену за 10 часовых роликов, на самом деле роликов больше. В ЛС не пишите, не отвечаю, все в проекте. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Хочу разобраться в сайтах на китайском, поэтому нужна помощь человека знающего китайский язык и китайский интернет
Предварительные вопросы:
посмотреть выдачу и определить какой язык (традиционный или упрощенный) используется на автомобильных сайтах
меняется ли структура построения таблиц
переводятся названия марок и моделей автомобилей
и т.д.
Также интересуют другие тонкости китайского сайтостроения(если они есть)
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