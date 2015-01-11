Перевод с рус. на англ.

Доброго времени суток.

Ищу человека для перевода сайта на анг язык. Тексты которые надо перевести: https://docs.google.com/document/d/1yxBu6rBHS9Po69MQihGONG-UlvttIHF6nKempnVvgRI/edit?usp=sharing

По срокам время есть. По цене хочу услышать от вас:

- первая цена перевод с первой страницы до 5 стр включительно, до заголовка "Как пользователи просматривают страницы на вашем сайте?"

- вторая цена за весь документ

Цену пишите в рублях, опыта WMR.

PS: если у вас нет опыта в переводах и гугл это лучшей переводчик, не трате мое время.

PS: в скайп и личку прошу не стучатся, я сам постучусь если вы меня заинтересуете.