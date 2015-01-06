Перевод чертежей Autocad EN/DE-RU

ПереводыЗакрыт9 заявок310 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Translators Family ищет опытных переводчиков для перевода чертежей Autocad (dwg файлы) с немецкого и англ-го на русский. После успешного завершения этого проекта можем продолжить наше сотрудничество на постоянной основе.

Всего ок 36000- 48000 слов.

Сроки с 20.01 по 5.02

Возможно сроки и объем поменяются.

Переводить нужно автокадовские dwg файлы, поэтому нужен Autocad или программы позволяющие переводить dwg файлы.

В файлах смесь немецкого и английского. К оригиналу нужно добавлять перевод.

В своем предложении укажите какой у вас опыт перевода подобных заказов, есть ли техническая возможность переводить чертежи, использовать Autocad и Trados. Также укажите ваши ставки за слово и час работы.

9 лет назад
OlegSemerikov
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перевести текст с русского на английский

    Есть текст описания сайта на русском, нужно его перевести на английский, 7800 знаков. Сколько будет стоить и каковы сроки? Хорошо бы посмотреть примеры уже выполненных переводов. Спасибо

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод

    Перевод свидства о расторж брака на украинский с анг Нужно перевести. Указывайте пожалуйста стоимость либо за документ либо за страницу либо за слово. Также сообщите сроки выполнения и когда готовы начать

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод документа с английского на русский

    Нужен грамотный переводчик. С русского на английский и обратно. С опытом работы от 3 лет и выше. С опытом работы меньше - рассматриваться не будут. Можно с привлечением различных Бюро переводов с приемлемыми ценами на услуги перевода. (приветствуется ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка курса обучения (уроков) английскому языку

    Требуется специалист (преподаватель, методист) с прекрасных знанием английского языка для продолжения разработки содержимого курса по обучению английскому языку. Структура уроков курса определена, необходимо наполнение уроков: теоретическая (описание, правила) и практическая части (упражнения). Первые примерно 40 ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 66000 с русского на английский

    Тематика - туризм и эмиграция. Указывайте ваши цены и сроки. Заявки - только в проект, пожалуйста. Для исполнителей с положительными отзывами.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевести статью (Рус->Eng)

    $5

    Статья примерно 4,5 страницы, но текст простой. Формат текста — дата и 1-3 предложения о событии, которое произошло в эту дату. Нужен грамотный перевод (будет краткая проверка). Ссылку на текст скину по запросу.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевести с русского на испанский

    Необходимо перевести с русского на испанский описания для 50 камасутры. Объем текста - около 25К. Не использовать «эротические» слова, такие как член, влагалище, клитор, оргазм, проникновение и т.п. (на испанском естественно). Из-за недобросовестного выполнения заданий фрилансерами - ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод текста с ENG на RUS

    $200

    Нужен перевод текста с Английского на Русский – цена не выше 80 за 1000 символов БП. Пишите предложения по цене. ! -&gt; Указывайте адекватную (реальную) цену, т. к. от этого будет зависеть наш выбор. Указывайте возраст, цену, примеры ...

    Переводы54 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать описание товара

    Професионально составить описание товара для интернет магазина по английски, США. Одежда 1 наименование.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад