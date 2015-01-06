Перевод чертежей Autocad EN/DE-RU

Translators Family ищет опытных переводчиков для перевода чертежей Autocad (dwg файлы) с немецкого и англ-го на русский. После успешного завершения этого проекта можем продолжить наше сотрудничество на постоянной основе.

Всего ок 36000- 48000 слов.

Сроки с 20.01 по 5.02

Возможно сроки и объем поменяются.

Переводить нужно автокадовские dwg файлы, поэтому нужен Autocad или программы позволяющие переводить dwg файлы.

В файлах смесь немецкого и английского. К оригиналу нужно добавлять перевод.

В своем предложении укажите какой у вас опыт перевода подобных заказов, есть ли техническая возможность переводить чертежи, использовать Autocad и Trados. Также укажите ваши ставки за слово и час работы.