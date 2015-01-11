Нужен грамотный переводчик. С русского на английский и обратно. С опытом работы от 3 лет и выше. С опытом работы меньше - рассматриваться не будут. Можно с привлечением различных Бюро переводов с приемлемыми ценами на услуги перевода. (приветствуется ...