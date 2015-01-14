Перевод статьи на английский

ПереводыЗавершен33 заявки351 просмотр
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Нужно перевести статью на английский

9 лет назад
maxeam
Максим 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ahtoshkaa
Антон 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Высокий уровень профессионализма! Таких переводчиков не так легко найти. Буду рад работать с Антоном в дальнейшем.
Отличный заказчик. Моментальная связь и оплата. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
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