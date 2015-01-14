Перевод статьи на английский

Нужен переводчик с английского, перевести и озвучить видео ролики с английского на русский, напишите плз цену за 10 часовых роликов, на самом деле роликов больше. В ЛС не пишите, не отвечаю, все в проекте. Спасибо.
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Нужно перевести статью на английский
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