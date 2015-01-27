Строительная тематика на англ

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Сухостойная сосна не имеет усадки
Сосна Kelo усыхает на корню в течение 30-50 лет, поэтому лишена недостатков усадки после возведения дома.
02
Стены не обрабатываются краской или лаком
Сухостойная сосна растет в очень суровых условиях, у нее высокая прочность и необычайно красивый внешний вид.
03
Ваш дом будет красив от природы
Текстура Kelo разнообразна и неповторима. К тому же, дерево не надо покрывать каким-либо составом. Помимо природной красоты это говорит о его экологичности.
04
Наши клиенты становятся нашими друзьями
Мы строим теплые отношения с нашими заказчиками, поэтому более половины клиентов обращаются к нам по рекомендациям.
05
Умеем проектировать деревянные дома
Каждый заказ — особенный, и мы к этому готовы.
06
Добываем сосну только в Карелии
Самостоятельно контролируем весь цикл производства, начиная с заготовки, за счет чего можем сохранять оптимальную цену строительства.
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