Строительная тематика на англ

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--ПРИМЕР ТЕКСТА--

Сухостойная сосна не имеет усадки

Сосна Kelo усыхает на корню в течение 30-50 лет, поэтому лишена недостатков усадки после возведения дома.

02

Стены не обрабатываются краской или лаком

Сухостойная сосна растет в очень суровых условиях, у нее высокая прочность и необычайно красивый внешний вид.

03

Ваш дом будет красив от природы

Текстура Kelo разнообразна и неповторима. К тому же, дерево не надо покрывать каким-либо составом. Помимо природной красоты это говорит о его экологичности.

04

Наши клиенты становятся нашими друзьями

Мы строим теплые отношения с нашими заказчиками, поэтому более половины клиентов обращаются к нам по рекомендациям.

05

Умеем проектировать деревянные дома

Каждый заказ — особенный, и мы к этому готовы.

06

Добываем сосну только в Карелии

Самостоятельно контролируем весь цикл производства, начиная с заготовки, за счет чего можем сохранять оптимальную цену строительства.

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9 лет назад
qtj
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$60
2 дня
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