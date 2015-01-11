Перевод с немецкого

ПереводыЗакрыт58 заявок1169 просмотров
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Требуется переводчик с немецкого языка с опытом работы с перспективой на долгосрочное сотрудничество. Нам нужен не буквальный перевод 1 в 1, а перевод как конечный продукт, ориентированный на потенциальную аудиторию. Важную роль придаем умению формировать красивые, гладкие и конструктивные предложения. Направление — переводы сайтов клиник с немецкого на русский.

Переводы, сделанные с гугл и отредактированные, приниматься не будут вообще. А также не будут приниматься переводы, которые может и не с гугл сделаны, но очень корявые и нуждаются в 100-процентной корректировке.

Просим откликаться только тех переводчиков, которые не только прекрасно знают немецкий и русский язык, но и владеют «красивым слогом»

Плюсом будет владение английского языка.  и умение переводить с английского на русский, с немецкого на английский. 

Перед тем как приступить к основному заданию. Мы вышлем вам небольшое тестовое задание. 

P.S. обратите, пожалуйста, внимание, что оплата возможна лишь на Webmoney, яндекс-деньги.

4 года назад
baden777
Виктор 
46 летГермания
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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