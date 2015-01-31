Нужно перевести рекламные объявления в таблице на английский

Сайт www.unitechnology.ru Необходимо перевести текст с русского на английский Оплата по факту выполнения работы.
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Объявления составлены на русском - требуется заполнить таблицу английским переводом
Там около 2000 символов с пробелами даже меньше.
Сделать нужно оперативно.
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