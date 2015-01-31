Нужно перевести рекламные объявления в таблице на английский

ПереводыЗавершен24 заявки408 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Объявления составлены на русском - требуется заполнить таблицу английским переводом

Там около 2000 символов с пробелами даже меньше.

Сделать нужно оперативно.

9 лет назад
lelikspb
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kimet08
Артём 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Все супер рекомендую!
Всё на отлично! все четно и во время! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!