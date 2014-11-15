centerpremium

Раушан Искужина centerpremium

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
20 дней назад
5 отзывов
1 новый
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров+1 новый

bulanovaelena
39 лет
4 года в сервисе
Была
6 дней назад
$10
10 баллов
22 дня назад
Разработать дизайн для обложки нашего курса для переводчиков
новый отзыв
Адаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн обложекДизайн рекламных материаловДизайн флаеров
Рекомендую работодателя Раушан, было понятное задание и сразу оплата после выполнения. Раушан вежливая, все четко и по делу.
Обратилась к Елене для обложки своего курса. Она быстро и качественно выполнила работу. Сделала хорошо продуманный дизайн, и попала в точку без корректировки. Также, она предложила 2 варианта на выбор, что очень удобно.
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Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$50
10 баллов
месяц назад
Отредактировать курс. Нужен литературный редактор- корректор
Редактирование текстовРерайт текстов
Спасибо за приятное сотрудничество, интересный проект и своевременную оплату. Все на самом высоком уровне. Рекомендую и буду рада быть полезной еще!
Инна - хороший специалист. Текст стал таким чистым и лёгким. Результат работы мне очень понравился! Прекрасная и быстрая корректура. Определенно рекомендую!
Ответный отзыв
natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Рерайт и редизайн маркетинг кита
Отличный заказчик. Четкое и продуманное задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Понравилась работать с Наталией. Все сделала как просили, все правки вносила быстро. Всем советую.
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Heylei
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$24
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта (лендинг)
Wix
Всем рекомендую! Всегда на связи,оплата вовремя. Все ясно и понятно обьяснили,понятное тз!
Очень понравилось работать с Ольгой, на с первого раза поняла ТЗ и все выполнила быстро и качественно. Даже замечаний на исправления не было. Остались довольны. Впредь по сайтам - будем обращаться только к ней. Всем рекомендуем.
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borzihmmm
Михаил 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нужен курсовой проект по строительству
Выполнил несколько проектов. Сотрудничеством остался доволен. Оперативные ответы на возникающие вопросы. Своевременная оплата.
Михаил молодец, уже не первую работу выполняет для нас. Очень довольны сотрудничеством с ним. Рекомендую.
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