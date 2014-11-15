centerpremium

в приложении задние по курсовому проекту.Также я приложила пример решения курс проекта.Тематика - строительство.Там в примере 40 стр, мне нужно около 25 стр.Нужно чтоб было по заданию (т.е все требования должны быть соблюдены).Сообщите стоимость и сроки ...