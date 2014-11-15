Требуется разработать оригинальный дизайн обложки для курса, предназначенного для переводчиков. Дизайн должен соответствовать фирменному стилю. Сам курс будет предоставлен для ознакомления.
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен20 дней назад
Необходим литературный редактор-корректор для редактирования учебного курса по работе в переводческом бюро. Задача включает улучшение стиля, грамматики и устранение ошибок. Объем текста: 107136 знаков без пробелов. Срок выполнения - до 3 недель. Интересует стоимость услуги.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершенмесяц назад
Требуется придумать общее и емкое название для онлайн курса, предназначенного для переводчиков, филологов, лингвистов и преподавателей. Курс охватывает аспекты работы в бюро переводов, включая расчеты, верстку документов и поиск работы. Название должно быть уникальным для регистрации и подготовки учебного материала.Нейминг и Слоганы6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется сделать перевод объемного документа с голландского на русский Срок - до понед 4 декабря до 16-00 по времени Алматы. Тематика - экономическая. Цена 1800 тенге ...Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется перевод документа с русс яз на анг яз, документ объемный, всего 184 учетных страниц по русскому тексту (1 учетная страница - 1800 знаков с пробелами). Тематика - промышленная безопасность ...Переводы15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно настроить цели на гугл адвордс (фейсбук, в контакте итд более точнее дадим) по цене 200 рублейПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $30
Есть презентация, нужно переделать по всем стандартам маркетинг кита: Описание как должен выглядеть идеальный маркетинг кит: http://five.kz/biznes/kak-napisat-pravilnyj-marketing-kit/ Вообщем нужно где то проработать УТП (уникальное торговое предложение), проанализировать ЦА, где ...Презентации1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, Есть сайт : www.centerpremium.kz нужно полностью ГЛАВНУЮ страницу, только текст не менять и не удалять (по максимуму) а поменять полностью дизайн - например полосками, форму захвата итд тоесть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, нужно подобрать фото (у нас письменные переводы), написать текст (я дам), разрезать на 4-6 частей и сделать заглушку на инстаграмм (аккаунт и пароль дам) Работы на 15 мин ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
в приложении задние по курсовому проекту.Также я приложила пример решения курс проекта.Тематика - строительство.Там в примере 40 стр, мне нужно около 25 стр.Нужно чтоб было по заданию (т.е все требования должны быть соблюдены).Сообщите стоимость и сроки ...Архитектура зданий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищем талантливого копирайтера, который сможет написать (в планах до 500 статей) про письменные переводы, не высосанные из пальца) 1) Статьи на 2000 знаков каждая. 2) Уникальность в 100% % (проверяем ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Для постинга в различных соц сетях, нужен уникальный контент, это могут быть фото, надпись, какой то текст, цитата, итд Тема - письменные переводы. (т.е посты могут быть ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен грамотный переводчик. С русского на английский и обратно. С опытом работы от 3 лет и выше. С опытом работы меньше - рассматриваться не будут. Можно ...Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно доработать логотип компании и доработать название компании. Логотип у нас только в формате jpg, его нужно перенести в корел. Может предложите свой вариант..другой.. и лого ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт10 лет назад
Соц сети: (ФБ, Мой мир, ВК, Linkin, Одноклассники, Твиттер, g+) В этих соц сетях мы уже зарегистрированы. Необходимо: - дизаин групп (для всех разный) - уникальный ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт10 лет назад