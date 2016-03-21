Нужен курсовой проект по строительству

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Завершен2 заявки258 просмотров

в приложении задние по курсовому проекту.Также я приложила пример решения курс проекта.Тематика - строительство.Там в примере 40 стр, мне нужно около 25 стр.Нужно чтоб было по заданию (т.е все требования должны быть соблюдены).Сообщите стоимость и сроки работы и условия сотрудничества.

9 лет назад
centerpremium
40 лет
10 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

borzihmmm
Михаил 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$50
30 дней
Михаил молодец, уже не первую работу выполняет для нас. Очень довольны сотрудничеством с ним. Рекомендую.
Выполнил несколько проектов. Сотрудничеством остался доволен. Оперативные ответы на возникающие вопросы. Своевременная оплата.

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borzihmmm
Михаил 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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