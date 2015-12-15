Визуализация в 3Д кованого навеса

Требуется визуализация кованого навеса, как в 3д, так и вставкой в фото.

Примерные эскизы прилагаю. Размеры при общении. Навес примерно 5.5х6.2м

Требуется полностью навес с крышей из монолитного поликарбоната, ковкой и кованными столбами. Подберем по фото несколько видов. Нужно будет сделать в 2х вариантах расположения крыши и с разными столбами.

Визуализацию делать в масштабе с возможностью конвертации в автокад или солид по частям.