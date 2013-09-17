Несколько простых правок

$15
HTML-версткаЗавершен15 заявок216 просмотров
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1) цвет текста

2) отступ между параграфами и отступ от заголовков h4

3) отступ контента в одном классе

работы на 15 минут цена получается бакс в минуту) надо сделать прямо сейчас.

10 лет назад
dikon
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Сделал всё чётко и быстро, благодарю за сотрудничество.
Быстро сработали, четкая подача задания, моментальная оплата. Рекомендую к работе.
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