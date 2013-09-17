Несколько простых правок

Нужно сверстать 9 страниц. Из них каркас страницы одинаковый - а вот сами поля и формы разные. Также, по значениям - кнопки должны были кнопами, радиобаттоны были ними, чекбоксы - чекбоксами, поля ввода тоже соответственно полями.