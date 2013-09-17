Несколько простых правок

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Нужна верстка одной страницы, валидно и кроссбраузерно. html+css, без скриптов Оставляйте ваши оценки, выбор будет сделан по соотношении цена качество
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) цвет текста
2) отступ между параграфами и отступ от заголовков h4
3) отступ контента в одном классе
работы на 15 минут цена получается бакс в минуту) надо сделать прямо сейчас.
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