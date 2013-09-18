Верстка 1 страницы.

HTML-версткаЗавершен12 заявок137 просмотров
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Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Нужна верстка одной страницы, валидно и кроссбраузерно. html+css, без скриптов

Оставляйте ваши оценки, выбор будет сделан по соотношении цена качество

10 лет назад
solovevmaksim
Максим 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mitsyk
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$15
1 день
Андрей сверстал простую страницу, спасибо
Все прошло хорошо! Оплата была произведена на перед! Советую!
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