Настройка шаблона Wordpress

Нужно решение которое позволит сохранять какие-то данные в браузер пользователя локально (аналог cookies) требование: 1. возможность записать данные через javascript / php 2. поддержка всеми современными браузерами (последние версии / мобильные apple / android) 3. возможность создавать и ...
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Есть установленный шаблон Epsilon. тема куплена!
нужно его настроить и наполнить точно также как на примере
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