Верстка письма для почты

Сейчас делается дизайн для рассылки

Что требуется?

1. Если человек читает письмо на пк тогда ему верстка открывается под пк

2. Если человек с планшете, телефона. Тогда ему будет открываться верстка для планшета или телефона.

Шаблон для майлчимпа. Не знаю как, но это делается. В майлчимпе видел шаблон в котором код сразу и для пк адаптирован и для мобилок. чтобы в зависимости от системы открывалась нужная версия верстки.

В итоге нужен шаблон. я майлчимпе