Верстка письма для почты

$100
HTML-версткаЗакрыт3 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сейчас делается дизайн для рассылки

Что требуется?

1. Если человек читает письмо на пк тогда ему верстка открывается под пк

2. Если человек с планшете, телефона. Тогда ему будет открываться верстка для планшета или телефона.

Шаблон для майлчимпа. Не знаю как, но это делается. В майлчимпе видел шаблон в котором код сразу и для пк адаптирован и для мобилок. чтобы в зависимости от системы открывалась нужная версия верстки.

В итоге нужен шаблон. я майлчимпе

10 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
  • Похожие заказы

  • Поменять цвет шаблона + правки в css/html

    Необходимо поменять цвет шаблона ( simba-smoby . com . ua ) - все, что сейчас зеленое, поменять на красный. Также возможно прийдеться что то где то подвинуть, переставить (поменять шрифт и т.д)

    HTMLCSS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одностраничника

    $100

    Нужно сверстать одностраничник на 5 экранов. Наподобии этого www.kinohouse.me + программирование и настройка форм для отправки данных.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дорисовать и сверстать сайт

    Есть сайт feelcrazy.ru/trening/bg файл - index.php 1. Необходимо внизу(где сейчас написано test text) разместить 15 отзывов ТЗ готово макет отзыва в приложении после каждого отзыва - кнопка Записаться внизу - форма подачи заявки 2. под формой разместить короткий текст и прикрутить таймер ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать сайт по шаблону

    Нужно валидно и кросбраузерно сверстать главную страницу по PSD шаблону. Верстка блоками. Необходимо использовать jQuery для оформления некоторых элементов. Ознакомиться с макетом можно в прикрепленных файлах.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Html верстальщик

    Собственно ищем html верстальщика Валидная вёрстка, ie7+ По стоимости - я прикрепил 2 картинки дизайна, за такие странички мы готовы платить 15 баксов за вёрстку, по 1 проекту обычно идёт 2-4 страницы на вёрстку. Проектов за месяц ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Wordpress / woocommerce

    Сайт http://www.test.valentin-moroz.in.ua/ Необходимо привести страницу ТОВАРА и КОРЗИНУ в нужный вид (дам исходник при переписке) Так как объем работы относительно не большой, поставлена задача сделать это в течении 6 часов. Прошу обращаться тех, у кого есть ...

    WordPressWooCommerce
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать макет

    Здравствуйте! Необходимо сверстать макет, подвесить эту страницу на сайт http://urlid.ru/bdem (только эта страница, будет использоваться для рассылки) Пишите!

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка нескольких страниц

    $50

    В приложении jpg страниц - исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке: 1. Кроссбраузерность ИЕ8+ 2. Блочная 3. XHTML 1.0 Strict 4. Футер всегда должен быть прижат к низу 5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться 6. Верстаем под 1024 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад