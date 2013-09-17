Wordpress / woocommerce

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://www.test.valentin-moroz.in.ua/
Необходимо привести страницу ТОВАРА и КОРЗИНУ в нужный вид (дам исходник при переписке)
Так как объем работы относительно не большой, поставлена задача сделать это в течении 6 часов.
Прошу обращаться тех, у кого есть опыт по woocommerce.
Оплата только по факту выполнения работы.
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