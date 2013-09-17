Wordpress / woocommerce

Сайт http://www.test.valentin-moroz.in.ua/

Необходимо привести страницу ТОВАРА и КОРЗИНУ в нужный вид (дам исходник при переписке)

Так как объем работы относительно не большой, поставлена задача сделать это в течении 6 часов.

Прошу обращаться тех, у кого есть опыт по woocommerce.

Оплата только по факту выполнения работы.