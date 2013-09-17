Исправить верстку в шаблонах html-писем

Нужен человек с опытом в верстке html-писем, тестировании под разные почтовые клиенты.

Есть html-шаблоны, в которых проблемы:

1) Не подгружается картинка (background-ом сделана)

2) Картинки не отображаются в mail.yandex.ru

3) Кнопки, сверстанные в css (не картинкой) отображаются ссылками (mail.yandex.ru, mail.ru и другие почтовые клиенты)

возможно другие проблемы.

Нужно исправить эти баги, найти другие, если есть и тоже исправить. Задача срочная.