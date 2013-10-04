Грамотная копия сайта

Добрый день!

http://relations-center.com/ - сайт собираемся переносить на другой хостинг

Что нужно сделать:

1. Собрать папку со всеми данными сайта (главная страница, одна внутренняя - для примера, все css файлы и js файлы)

2. Сейчас сайт на мобильных и планшетах совсем криво отображается - исправить, сделать такое же отображение как на компьютере

3. http://relations-center.com/raspisanie/ - этот календарь сделать без базы данных, а просто в виде html кода на год

Заметьте, что сайт меняется цвет фона. Это нужно сохранить.

Цена/сроки - ?