Верстка меню

Добрый день. Нужно затемнить(!!!!не просто верстка а именно теминг) проект по макетам(включая js оговорим отдельно) и определенным тех. требованиям. Тема разработки Framework. Нюансы в том что проект-тягучка, но не больше 2-х месяцев. То есть его нужно ...